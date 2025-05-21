趁「520」報喜放閃 陳婉衡「峰」騷晒婚照 宣布出嫁

36E「咪神」陳婉衡年初完約無綫外闖，正當事業上繼續衝刺之際，卻在「520」日子無預警下宣布婚訊。她遠赴土耳其冒着8度嚴寒拍攝婚照，未婚夫真面目終極曝光。

前無綫咪神陳婉衡自離開無綫，便轉型做健身教練，感情生活一向相當低調的她，趁「520」大放震撼彈宣布結婚，於社交網上載一系列在土耳其拍攝的婚紗照報喜，並留言表示：「here's to our forever 520.（我們永遠的520）」相中見她穿着超低胸喱士婚紗，大晒36E好身材，另一半亦大方出鏡，真面目終極曝光！照片一出即獲不少圈中人送上祝福，其好姊妹簡淑兒早前亦宣布飛機師男友麥大力求婚成功，兩姊妹一同出嫁相當幸福。

土耳其捱凍影相 本報聯絡上陳婉衡，她開心表示：「其實男友一年前求婚，不過我比較佛系，一切都未計劃。今年影咗輯Pre Wedding婚照，婚禮應該出年舉行，實質日期未定。」至於為何在土耳其取景拍攝，她表示很喜歡該土耳其攝影師的風格，所以到了當地：「其實拍攝時好凍，得8度。原本諗住帶暖包過去，但點知件衫根本塞唔到暖包。好在攝影師好快手，效果好滿意。」問到是否與好姊妹簡淑兒鬥快出嫁？她說：「其實我同佢好多嘢都咁啱得咁橋，佢同佢男友、我同我男友大家都係同一年開始拍拖，求婚時都係差不多同一、兩個月時間，依家結婚又差唔多時間。不過佢結先會好啲，我可以學嘢。」

而準備升呢做人妻的簡淑兒，最近與男友麥大力到歐洲旅行預支蜜月，更喜獲「包包」，她開心表示：「麥生話聽人講啲女仔最鍾意去歐洲買包包，所以我哋每次去歐洲，佢都會帶我去買包包。真開心，又有包包啦。」