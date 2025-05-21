「轉工」都講天分 朱敏瀚劏魚陷崩潰 劉佩玥專科整廁所

藝人朱敏瀚與劉佩玥為節目體驗打工，朱仔學做粉麵師傅，錯漏百出，17歲入行的他趁機「表忠」說：「我第一日打唔係TVB嘅工。」相反有鋼琴底子的劉佩玥，做樂器維修員則有板有眼。

藝人朱敏瀚（朱仔）與劉佩玥（Moon）在無綫節目《一日打工限定》中分別體驗做粉麵師傅和樂器維修員。朱敏瀚凌晨5時已抵達手打魚蛋粉麵檔，在店主帶領下學習起魚肉、打魚漿、唧魚蛋及炸魚片等。聲稱「處男」劏魚的朱仔全程雞手鴨腳，起出來的魚肉參差不齊，炸魚片又被滾油濺到，慨嘆說：「師傅，講好易、做好難，唔係大力就得，係要有技巧！」藝人工作以外從沒其他工作經驗的他自覺不知所謂：「我17歲就入TVB，今日係第一日打唔係TVB嘅工，我畀自己4分。」

朱仔之後到樓面工作，卻亂上加亂，出單錯漏百出，他說：「我一定唔做食肆，做食肆啲人都係黐線，希望我今日冇阻礙到佢哋。」

修理鋼琴考體能 至於有8級鋼琴資格的Moon，亦懂得拉小提琴和吹色士風，私下亦是維修專家，連家中的馬桶也有研究，她說：「我會自己整廁所，睇吓點解撳唔到，拆解過程好得意。」她在節目中先後學維修鋼琴、色士風及結他，除了複雜，原來亦相當消耗體力，她出盡九牛二虎之力拆除琴膽，還要小心放置所有拆出來的板塊及零件，考驗肢體靈活度及配合度。雖然勞累，但成功感滿滿，她極速答出維修鋼琴有「回彈」及「雜音」的問題，又憑聽力及經驗找出準確音調，師傅也拍爛手掌。自言有潔癖的她，捐窿捐罅吸塵清潔鋼琴時，顯得相當專注。