獨家消息：楊千嬅謝安琪申請檔期失敗 BIG FOUR 8月再開紅館騷

組合BIG FOUR終於傳來好消息,將於8月假紅館舉行兩場以上的演唱會,而前日張衞健(Dicky)、許志安、梁漢文(Edmond)及蘇永康在社交網分享行山片,當中Dicky和Edmond作狀嘴對嘴,再跟安仔隔空錫臉,之後圍埋自我介紹:「我哋係BIG FOUR!」期間大玩爆料,片末播出「HAPPY TO SEE YOU ALL 2025」。雖沒明言預告開騷,但網友興奮謂:「開演唱會呀?等咗好耐。」和環球唱片公司滿約的安仔,今次孖兄弟以4分1主角身份踏上紅館,無疑是重設形象的大好時機,至於4子於截稿前未有回覆。