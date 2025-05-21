獨家消息：楊千嬅謝安琪申請檔期失敗 BIG FOUR 8月再開紅館騷

由張衞健、許志安、梁漢文及蘇永康組成的BIG FOUR相隔12年終再踏紅館開騷，不過有人歡喜有人愁，曾入紙申請紅館檔期的楊千嬅、謝安琪、杜德偉及周殷廷等統統被「彈鐘」，傳因紅館自家一套審批準則，令主辦商無所適從，歌手亦大感無奈。

組合BIG FOUR終於傳來好消息，將於8月假紅館舉行兩場以上的演唱會，而前日張衞健（Dicky）、許志安、梁漢文（Edmond）及蘇永康在社交網分享行山片，當中Dicky和Edmond作狀嘴對嘴，再跟安仔隔空錫臉，之後圍埋自我介紹：「我哋係BIG FOUR！」期間大玩爆料，片末播出「HAPPY TO SEE YOU ALL 2025」。雖沒明言預告開騷，但網友興奮謂：「開演唱會呀？等咗好耐。」和環球唱片公司滿約的安仔，今次孖兄弟以4分1主角身份踏上紅館，無疑是重設形象的大好時機，至於4子於截稿前未有回覆。

BIG FOUR殺入紅館，據知楊千嬅、謝安琪（Kay）、杜德偉（Alex）及周殷廷（YT）亦分別入紙申請紅館檔期，雖千嬅、Kay、Alex全是實力派，而YT則是今年打入「我最喜愛的男歌手」五強的新進人氣歌手，可是統統申請仍未成功，有知情人士爆料：「紅館曾『鼓勵』Alex入紙紅館，點知6月個期最終批咗畀港產荷里活演員歐陽萬成開棟篤騷，由1場加到3場都有期。」

Kay個個月入紙 有消息指紅館有「自家審批」準則，並非單一考慮歌手知名度，而是會評估歌手的票房才作定論，知情人士又指：「紅館會抽佣約1至2成，即每場大約百萬元，所以歌手要開兩場以上先有錢賺，咁紅館就會評估嗰個歌手係咪可以吸引到2至3萬觀眾先。」昨日千嬅和YT透過經理人表示未有計劃開紅館騷，Kay的經理人則表示：「我哋每個月都入紙申請紅館嘅。（傳11月開紅館騷？）可能係又可能唔係，因為期未批。」而Alex直言曾考慮6月檔期，至於可考慮轉場則由其團隊思量。