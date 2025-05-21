倉底劇靠AI逃出生天 劉亦菲Lisa意國鬥靚 風騷滿場飛

內地女星劉亦菲與韓國人氣女團BLACK PINK成員Lisa近日一起出席品牌活動，各具美態，於現場大受歡迎。Lisa更被拍得獲有米緋聞男友同行護花，心情大靚於街上撩狗玩，可謂事業愛情兩得意。

劉亦菲與Lisa近日專程飛往意大利西西里島出席公開活動，兩人甫出現即成為全場焦點，無論賓客或品牌高層都爭相合影，穿上低胸晚裝的劉亦菲於場內恍如花蝴蝶，到處與人打招呼，態度親切。

二人深受意大利風情吸引，忙裏偷閒四出閒逛，劉亦菲上載觀光照外，亦有網民發文描述與兩女於街上偶遇的情況，雖然當時被勸阻不能拍照，但劉亦菲及Lisa對其同行愛犬甚有興趣，尤其Lisa更蹲下與小狗互動，Lisa眼見該網民隨身掛上她亦十分喜愛的玩偶，即叮囑對方要小心公仔被偷走，自爆友人已不幸遇上小偷。

原來Lisa的富豪緋聞男友Frederic Arnault今次亦有陪她飛到意大利，二人被拍得於一間高級餐廳撐枱腳，高調放閃晒恩愛。而Lisa與南非女歌手Tyla合作的歌曲《WHEN I'M WITH YOU》MV上周上架，短短5日狂吸逾580萬點擊。

相隔一年有劇出街 另外，劉亦菲已有相隔約一年未有新作推出，近日終傳出好消息，她與井柏然主演的奇幻劇《南煙齋筆錄》（又名《一曲三笙》）遭雪藏7年後終於「逃出生天」，盛傳將於下月上架。據悉，《南》劇自2018年中殺青後已沒有後續，原因是劇中男二、曾演出《羋月傳》的男星趙立新在社交網發表了不當言論，結果被列為劣迹藝人，導致該劇上架遙遙無期。鑑於投資方不想拍攝成果「歸零」兼損失慘重，早前終想出解決辦法，利用AI後製技術換臉，令趙立新的鏡頭全部消失。