琦溫斯莉女兒新片首映 班尼狄拖老婆放閃
國際影壇盛事《第78屆康城電影節》繼續進行，美國導演韋斯安德遜（Wes Anderson）的間諜黑色喜劇《腓尼基大作戰》（The Phoenician Scheme）在主競賽單元首映，班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）偕妻子Sophie Hunter行紅地氈放閃，班尼斯奧迪多路（Benicio del Toro）與標梅利（Bill Murray）等亦有出席。電影播畢後，觀眾起立拍掌7分半鐘，女主角琦溫斯莉（Kate Winslet）女兒Mia Threapleton感動落淚。另一邊廂，電子遊戲改編的日本電影《8號出口》於午夜展映單元首映，主角二宮和也偕小松菜奈笑容滿面現身。
另外，妮歌潔曼（Nicole Kidman）在《Women in Motion》晚宴獲頒年度女性獎，表揚她對女權的貢獻，她於2017年宣布每18個月與女導演合作，至今已達27位，超出承諾。同場還有墨西哥女星莎瑪希爾（Salma Hayek）、美國女星荷爾芭莉（Halle Berry）、美國女星狄高達莊遜（Dokota Johnson）與英國名模Rosie Huntington-Whiteley等。
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