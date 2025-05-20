琦溫斯莉女兒新片首映 班尼狄拖老婆放閃

國際影壇盛事《第78屆康城電影節》繼續進行，美國導演韋斯安德遜（Wes Anderson）的間諜黑色喜劇《腓尼基大作戰》（The Phoenician Scheme）在主競賽單元首映，班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）偕妻子Sophie Hunter行紅地氈放閃，班尼斯奧迪多路（Benicio del Toro）與標梅利（Bill Murray）等亦有出席。電影播畢後，觀眾起立拍掌7分半鐘，女主角琦溫斯莉（Kate Winslet）女兒Mia Threapleton感動落淚。另一邊廂，電子遊戲改編的日本電影《8號出口》於午夜展映單元首映，主角二宮和也偕小松菜奈笑容滿面現身。