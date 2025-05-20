不倫鴛鴦消失幕前 永野芽郁辭演大河劇 田中圭最後廣告被撤

陷入不倫與劈腿疑雲的日本玉女女星永野芽郁，繼代言廣告連環下架後，昨日再宣布辭演明年NHK電視台大河古裝劇《豐臣兄弟！》及每周主持的深夜電台節目，恐將在藝能界徹底消失！

日本女星永野芽郁上月底驚爆與人夫田中圭不倫兼劈腿韓星金武俊後，雖然死口否認，但形象已受重創，其所屬事務所表示，鑑於近期相關報道對各界造成困擾，決定辭演明年首播的大河劇《豐臣兄弟！》。

《豐》劇由男星仲野太賀與池松壯亮合演，講述日本戰國時代統一天下的著名歷史人物豐臣秀長及豐臣秀吉兩兄弟的故事，而永野飾演秀長的初戀情人。劇集原定下月開鏡，外界推測她為免拖累同門師兄仲野，故趕於開拍前請辭。據知NHK已重新選角，女星土屋太鳳、森七菜與黑鳥結菜成「執二攤」最熱門人選。

新片開畫反應冷清 雖然事務所否認永野即將停工，但她同日宣布辭退每周一主持的深夜電台節目《永野芽郁的All Night Nippon X》，令節目變相結束。她現時已有9個代言廣告被撤，恐怕將在幕前消失一陣子。至於「出軌男」田中圭亦不能幸免，昨日亦被最後僅存的代言沐浴用品廣告飛起！

此外，永野上周五在新片《塗鴉日記》開畫活動喊住道歉，被網民質疑「交戲」博同情，電影上映3天，累收1.69億日圓（約910萬港元），打入當地本周票房第4位，但網民透露大部分上映場次觀眾冷清，恐怕後勁不繼。