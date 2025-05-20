林家謙貪舒服 寧做獨立歌手

歌手林家謙自爆加盟英皇娛樂沒有下文，日前他接受電台訪問時指寧願當獨立歌手：「慣咗或者較少人嘅團隊會得心應手啲，因為我唔係太識控制太多人事。」出道已5、6年，他發覺現時的工作模式是最舒服。問他唱片公司需要提出甚麼條件才改變初衷？他則反問不簽唱片公司是否會死？覺得具自由度的合作會較適合他。