「中3生」崛起 龍婷擔心搶飯碗
《中年好聲音321經典大戰》昨日舉行記者會，成員濟濟一堂，組成不同組合獻唱經典歌曲。「中1生」龍婷受訪時透露會跟周吉佩、支嚳儀及顏米羔等合唱Rock版《Bad Boy》，她坦言少唱搖滾歌，大會希望她為觀眾送上驚喜，安排她穿短裙並配合舞蹈，帶出青春氣息！
避談丘亞葵
談到新一屆三甲誕生，會否擔心資源被分薄？龍婷直認曾有此想法，但事實上自己的工作亦不少，之前曾到洛杉磯、溫哥華、多倫多及澳洲開演唱會，早前又為鄧麗君紀念演唱會擔任嘉賓，問到是否收入可觀？她指入行後收入平均。提到早前被拍得去名店掃貨，是否賺得盆滿缽滿，要獎勵自己？她笑指是美麗的誤會，當日只是跟朋友吃飯後，拿着外賣袋走入名店逛了一圈，沒料到會成為封面故事。對於曾跟她傳緋聞的製作人丘亞葵被拍得慳家搭巴士，她聞得對方名字即表示不願多談，而將來若在工作上碰面，她則說：「再講啦！」
至於3屆冠軍選手周吉佩、古淖文及黃博對於在節目中未有合唱大感可惜，周吉佩希望有機會合唱，笑指要跟黃博索取電話號碼，再開群組夾一夾。黃博則大讚兩位師兄星味十足，氣質和氣場都很厲害，要多向他們好好學習。
人人做記者
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