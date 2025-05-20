「中3生」崛起 龍婷擔心搶飯碗

避談丘亞葵

談到新一屆三甲誕生，會否擔心資源被分薄？龍婷直認曾有此想法，但事實上自己的工作亦不少，之前曾到洛杉磯、溫哥華、多倫多及澳洲開演唱會，早前又為鄧麗君紀念演唱會擔任嘉賓，問到是否收入可觀？她指入行後收入平均。提到早前被拍得去名店掃貨，是否賺得盆滿缽滿，要獎勵自己？她笑指是美麗的誤會，當日只是跟朋友吃飯後，拿着外賣袋走入名店逛了一圈，沒料到會成為封面故事。對於曾跟她傳緋聞的製作人丘亞葵被拍得慳家搭巴士，她聞得對方名字即表示不願多談，而將來若在工作上碰面，她則說：「再講啦！」