深圳開騷扭腰趷籮 薛凱琪造型炒車 被嘲似包尿布

張鈞甯：淚水不會白流

Fiona邀來張碧晨擔任嘉賓，合唱《給給》炒熱氣氛，兩人又拖又攬，姊妹情盡現。堪稱「演唱會稀客」的張鈞甯騷後分享與Fiona的合照，留言「示愛」說：「看着你在台上，小小的身體有那麼大的能量，很難得的崇拜你喔！那些淚水不會白流，那些辛苦不會白受，因為你有更大的事要做！替你開心！我們就一起老去﹗」Fiona回覆：「我跟你一起老去，那是肯定的！謝謝你來支持我，我很開心。」