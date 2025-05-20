娛樂

Aka與陽光玩遊戲 無懼曬黑

Aka到處打卡，盡晒白滑長腿。 Aka到處打卡，盡晒白滑長腿。
Aka到處打卡，盡晒白滑長腿。
藝人趙慧珊（Aka）喜愛到陽光與海灘的熱帶地方旅行，她前日分享到越南富國島遊玩的靚相。除了穿上火辣水着玩水上活動，盡騷白滑長腿之外，Aka更於當地不少景點打卡，大歎美食，又到動物園餵長頸鹿，她留言自爆曬黑了不少，看來玩得相當盡興。
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