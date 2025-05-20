冷酷累事 拍拖4日被飛 Jeremy續約唔使諗 望MIRROR長做長有

男團MIRROR的續約話題成為熱話，成員Jeremy日前受訪時表明會續約無疑，忙於籌備7月個唱的他，直言獲公司投放很多資源，認為沒有MIRROR就沒有他們，希望團隊能保留得愈久愈好。

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）宣布將於7月4日舉行其首個公開售票個唱《Jeremy Lee Rise In Love Live 2025》演唱會，近日忙於宣傳。對於之前他與隊友姜濤、Edan及Anson Lo到韓國拍節目時爆出只剩3年便完約，Jeremy坦言沒有在意合約年期：「公司投放好多資源畀我，會Keep住努力做嘢，集中做演唱會先，無論幾多年都繼續做，因為係我職業。（Edan話會續約？）我都會，一個團隊可以繼續行落去10年、20年，係好感動嘅事，團隊對我哋好重要，所以希望愈長愈好。」又指覺得沒有MIRROR就沒有今日的他們，所以不想輕言放棄。

為個唱苦練新樂器 Jeremy的個唱以「愛情的光明與墮落」為主題，同時配合推出同名專輯，他表示原本想做「七情六欲」的演唱會，但與演唱會監製細So商量後覺得難於處理。現年29歲的Jeremy自嘲愛情經驗只得4天，火速被分手，歸咎於外表太Cool，而且是話題終結者：「可能有人Flirt過我，但我Get唔到，例如問我食咗飯未，可能係想約食飯，我會話未食，就完結話題。」

他透露正為個唱苦練完全不懂的樂器，大賣關子，只透露是弦樂、雙手彈奏、很優雅。問到今次可會騷肌演出？他直言：「努力緊，依家日日健身同跑步練氣，如果準備得切就有精彩部分，但唔會強迫自己，過往演唱會都露過，淨係冇打開過心口啫！」