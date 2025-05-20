乾柴烈火 只限內心 陳自瑤激情擒仔 林保怡得個睇字

藝人林保怡與陳自瑤昨日現身宣傳劇集，兩人劇中關係曖昧，但保怡大呻跟陳自瑤上演激情戲碼的另有其人，自己則慘被壓倒，又要在滿地曱甴的貨倉碌地。

無綫新劇《刑偵12》昨晚首播，劇中演員林保怡、陳法蓉、陳自瑤（YoYo）、傅嘉莉及吳業坤等，聯同總監製鍾澍佳及監製巢志豪昨日出席劇集宣傳活動，主角之一的張振朗因工作缺席，但仍拍片支持。吳業坤與林保怡即場獻唱片尾曲《我和我們》，但吳業坤甫開口就甩嘴，隨即要求重唱。

最近為豐胸廣告大晒「最強Body」的YoYo以大露背裝示人，預告劇中也會露少少本錢。劇中她跟林保怡關係曖昧，問到是否有親熱戲？保怡直言沒有，YoYo則指兩人感情激烈，但只限內心，而非肉體，保怡即時踢爆：「佢有激情戲，但對象唔係我，佢擒咗上去另一個人身上！」

吳業坤難為視帝 YoYo表示首度跟保怡合作獲益良多，最難忘有場戲要忍喊：「我一講對白就喊，保怡同我不停排練，等我喊晒先，喊到冇晒感覺先正式拍。」保怡被指艷福不淺，其中一場戲被YoYo壓住，他解釋：「場戲講我哋一齊由高處墮下，劇本講我暈咗冇反應，但佢壓落嚟太痛，我叫咗出聲。」他指劇中打戲連場，幸好平時有做運動：「最難忘係喺個貨倉入面打10幾個鐘，個倉好多曱甴，好污糟，我仲要碌地。」

至於陳法蓉的角色是個控制狂，她特地為此劇學鋼琴，並指之前《一舞傾城》失落視后，希望再次挑戰，問她是否想衝擊獎項？她坦言：「有機會當然想，唔會有人嫌獎多。」而吳業坤飾演張振朗另一個人格，有不少神同步演出，問到會否很難？吳業坤笑說：「振朗難啲，佢係視帝要就住我演，我同佢識咗好多年。」雖然劇中有大量動作戲，但他指動作場面交給振朗，自己只負責談情。