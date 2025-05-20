連場鬥靚「大蝦細」 周冬雨面腫晒排骨 林志玲索爆完勝

影壇盛事《第78屆康城電影節》進行得如火如荼，內地女星周冬雨與台灣第一名模林志玲接連在兩個場合碰頭，單憑造型比併，林志玲完勝！周冬雨之後會合張凌赫上演「豪門姊弟」戲碼，成功挽回劣勢，各有千秋。

一眾華語影星包括周冬雨、唐嫣、高圓圓、張凌赫及林志玲等紛紛亮相本屆康城影展搶焦點，製造不少話題。法國時間前晚先有競賽電影《The Phoenician Scheme》首映禮，緊接便是官方的「躍動她影」（「Women In Motion」）晚宴，周冬雨及林志玲為趕場而疲於奔命。

周冬雨在首映禮上以性感Deep V及側面鏤空的黑色晚裝現身，隱約露出肋骨上的紋身展示骨感美，不過由於過瘦兼面頰略帶浮腫，不少網民大呼心痛：「瘦但很腫」、「沒有《山楂樹之戀》的清純了，感覺有股邪惡力量！」反觀較她年長17歲、年屆50歲的林志玲以簡潔的晚裝配鑽飾登場，輕露事業線和纖腰，明艷照人，狀態大勇，成為全場焦點，早前臉部敏感起紅疹的林志玲已無大礙，狀態完勝周冬雨。

拍住張凌赫挽回劣勢 兩女緊接變裝出席晚宴，周冬雨場內夥拍張凌赫上演「顏值與氣場雙殺」的戲碼，相關生圖流出後，兩人被封「豪門姊弟」，周冬雨成功挽回劣勢。而「康城初哥」張淩赫被喻為「雕塑系貴公子」，西裝筆挺的他殺入鏡頭，令國際紅氈再添一名生力軍。

至於林志玲穿黑色透視裝亮相晚宴，透視修長美腿，盡顯高貴優雅氣質。此行原來其3歲兒子亦有同行，而老公黑澤良平則突然在社交平台晒新相公開長髮鬍鬚Look，原來是新片造型，隨即引起網民熱議。

另外，穿上名牌早秋系列白色套裝的高圓圓，被發現在康城享受陽光與海灘，打卡留倩影獲讚飄逸；唐嫣同樣換上便服，入夜後在街頭隨意拍攝，充滿文藝感。此外，韓國「最美小三」韓韶禧應代言珠寶品牌邀請，亮相電影節為品牌造勢。她身穿仙氣十足的白色禮服現身紅地氈，之後再換上黑色喱士吊帶短裙出席晚宴，性感又優雅。