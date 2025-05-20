深陷「亞洲狂熱」掀高潮 GaGa驚喜落台任攬 淚浸新加坡

美國天后Lady GaGa相隔13年重臨新加坡開騷，前晚作為世巡亞洲唯一站點首場，GaGa的史詩級演出毫無冷場，她看着5萬名觀眾感動落淚，尾聲時又加碼直接走落台，主動與粉絲連番互動，令全場陷入瘋狂！

Lady GaGa在新加坡國家體育館舉行共4場巡迴演唱會《The Mayhem Ball》前晚揭開序幕，吸引不少亞洲粉絲前來朝聖。GaGa對上一次在當地開騷是2012年，她表示：「對我來說你們很特別！我在這裏的小怪物，謝謝你們來欣賞我的演唱會。」當唱到《Alejandro》時，她取出新加坡國旗並向觀眾揮手，賣口乖表示：「新加坡，我好愛你。」而今次舞台設計與服裝都落足心思，她獻唱多首名曲包括《Bad Romance》、《Paparazzi》、《Poker Face》及《Born This Way》等，期間大展舞技，被發現右腳戴有黑色護膝，歌迷都擔心她是之前受傷。

演唱會中段時，GaGa唱到《Vanish Into You》突然感觸流淚，感激歌迷一直的支持，她說：「我很榮幸能寫下這麼多歌曲，很榮幸你們願意跟我一起唱，謝謝你們。」又續說：「當你好愛對方，說『我愛你』或者『多謝』都覺得不足夠……多謝你們接受我、關心我，我每次唱這首歌，都想獻給最多年的忠實粉絲，也許有一天，我們會融入彼此的懷抱之中。」她感性剖白，引得暱稱為「小怪物」的粉絲掌聲雷動，不少粉絲感動落淚，將現場氣氛逐步推高。

後台冒煙「贈興」 GaGa深受亞洲熱情感動，演出尾聲時，她在台上唱到一半便直接走落台與粉絲互動，親切地作近距離接觸，除了簽名與自拍外，又主動握手和擁抱，「小怪物」被偶像安排的「彩蛋」感動得陷入瘋狂狀態。GaGa隨即唱出電影主題曲《Shallow》，全場跟住大合唱，反應熱烈。演唱會歷時約兩小時結束，全晚分成有如歌劇的5個部分進行，共唱出22首新舊作品，又自彈自唱展現音樂才華，為觀眾帶來一個盛宴級的演出。

而開騷前一度發生小插曲，後台冒出白色濃煙，有觀眾在社交網打趣問：「請問GaGa是否在後台烤沙嗲？」碰巧台上的巨型螢幕也發生故障，經搶修後才能順行開騷。