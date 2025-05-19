首映谷戲被羅拔踩親條「尾」 珍妮花新片贏讚賞 勢奪《康城》影后

由金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）與英國男神羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）合演的「主競賽」單元新片《Die, My Love》，於香港時間昨日凌晨在《第78屆康城電影節》舉行全球首映禮。影片放映完畢後獲全場掌聲達9分鐘，珍妮花被影評睇好勇奪今屆《康城》影后！

珍妮花以一襲白色露肩長裙現身紅地氈，她與羅拔出現即成全場焦點，不過期間發生「小意外」，2人拍照時因企得太近，導致羅拔不慎踩到珍妮花條裙尾，他連忙蹲下為珍妮花整理裙並尷尬大笑。不知是否白裙因「意外」而弄污，完場時珍妮花改穿另一條黑裙與老公Cooke Maroney一同離開，老公被影到用相機為老婆拍照留念。

「禿鷹人」突襲搶Fo 紅地氈舉行期間，突然有一名打扮成「禿鷹」的不知名人士出現，搶晒其他名人紅星鏡頭，「禿鷹人」亦有停下來與幾名人士合照，「禿鷹人」沒有被保安驅趕，後來大會解開「牠」的身份，原來是入圍《康城》的秘魯紀錄片《I Love Peru》其中一個角色。

珍妮花的新片於《康城》放映完畢後獲觀眾一致讚賞，全場觀眾站立拍掌長達9分鐘。有影評人事後大讚珍妮花的精彩演出，並認為她有機奪《康城》影后。

除了珍妮花的新作之外，另一部入圍「主競賽」單元的日本片《Renoir》亦於同一晚舉行首映，片中女主角是曾參演日劇《愛情白皮書》的石田光，她與鈴木唯等都有出席。此外，同樣入圍「主競賽」單元的美國電影《Nouvelle Vague》亦舉行首映，內地女星周也亦有出席。影片於《康城》放映完畢後獲全場觀眾拍掌達11分鐘，成為目前為止「主競賽」電影之中獲最長掌聲的電影。