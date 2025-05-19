暢所欲玄：可以隨緣，但不可以隨便

玄學是中華老祖宗在日常生活中經歷碰撞起跌所得出來的體會和經驗，再反覆把當中有用的資料收集、整理並記錄下來。古時候沒有電腦科技，知識靠口傳，所以至今仍有所謂民間偏方，只是這些偏方未得到深入探討而漸漸失去價值而已。

當然坊間有些「大師」為了自我宣傳刷存在感，不理真實，信口雌黃，譁眾取寵，以迷惑一些思想簡單的信徒，最終目的是要得到對方的金錢奉獻。所謂「一雞死一雞鳴」，這些大師會以不同形式來宣傳自己怎樣勁。

所謂花若盛開，蝴蝶自來，自古真正有料到的高手，為人總是低調謙虛。不妨做個統計，甚麼人因這些「高手」之助而獲得大成就？狡猾比不過善良，行得正才能站得穩！

一定要遠離不懂得感恩的人，這類人沒有同理心，你真心為了他付出再多，對方仍覺得不滿足。這些人最可恨的地方在於用得着你的時候，說出各種好話，令你信任他，講到今後要養你全家一世。

當你幫他們把事情搞定了，立即露出真本性，製造事端或借機翻臉，比翻書還要快。在這個趨利的時代，你怎樣定義自己，世界就怎樣對待你。

堪輿學者元海