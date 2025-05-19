娛樂

許廷鏗考牌教打匹克球
藝人許廷鏗入行後作多線發展，除了為人熟知的歌手及牙醫身份外，更做了唱片公司老闆及飲食界KOL。踏入37歲的他近日迎來新身份，成為匹克球教練，粉絲大表讚賞及敬佩，更有不少人踴躍報名參加「許教練」的課堂，只望親眼一睹他在球場的英姿！
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