許廷鏗考牌教打匹克球

藝人許廷鏗入行後作多線發展，除了為人熟知的歌手及牙醫身份外，更做了唱片公司老闆及飲食界KOL。踏入37歲的他近日迎來新身份，成為匹克球教練，粉絲大表讚賞及敬佩，更有不少人踴躍報名參加「許教練」的課堂，只望親眼一睹他在球場的英姿！