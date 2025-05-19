獨家專訪：唔愁同視后鬥戲 關楓馨怕爆肚執生

「星二代」關楓馨選港姐入行後獲得不少幕前實戰機會，早前與羅家英主持節目《飲茶》，又參演無綫重頭劇《正義女神Themis》，有機會與視后佘詩曼、許紹雄、譚耀文及陳煒等前輩合作，獲益良多，她說：「喺佢哋身上真係學到好多嘢，自己默默寫低Notes學習。傾偈時佢哋有教我哋應該點做，最大得着都係睇住佢哋演戲，真係睇到拍晒手掌。」

前輩點醒做「局外人」 關楓馨在《正》劇與阿佘有不少同場戲份，她坦言拍攝初期心情難免緊張，相處熟稔後才不再戰戰兢兢：「現場睇阿佘做戲，無論係『Man姐』定係今次『言官』，就算停咗機，阿佘都有佢嘅氣場喺度。最深刻係阿佘、譚哥、煒哥佢哋做戲真係好自然，好多時阿佘唔係同我講對白，但係都感受到佢說話嘅威力。」相比與阿佘演戲，她笑言經常「爆肚」的許紹雄較難應付：「Benz話爆肚就爆肚，我哋要識執生去接，佢爆肚好自然又好笑，係發自內心，又要忍笑又要應接，絕對難過同阿佘，係好大嘅考驗！」

幾位前輩拍攝時的入戲感令關楓馨大開眼界，她說：「佢哋有講新人演戲往往都有預知感，因為已經睇咗劇本，知道故事點發生，但呢樣嘢需要減少，唔可以覺得自己係做緊戲。當自己覺得係做緊戲嘅時候，其實已經唔入戲，係要代入角色，角色就係你，而唔係做緊戲。」