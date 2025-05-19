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惠英紅自爆遭換角
惠英紅被劇組「彈鐘」，令人驚訝。
貴為影后的惠英紅，近日演出內地綜藝節目《演員請就位》第3季，有學員透露因未能進入狀態而遭換角，以致情緒低落，她即以自身經歷鼓勵對方，自爆：「我上個月都被劇組換了我！」全場人士大為驚訝，有人反問：「甚麼劇組膽敢這樣？」惠英紅坦言：「對，都會有這個機會，所以不要氣餒。」
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