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葉靖儀派糧 失手飲海水
難得好天出海，葉靖儀當然要影靚相。
無綫小花葉靖儀參選港姐入行，目前是TVB Plus的固定主持，憑甜美外表及出眾身材圈粉無數。近日她在社交網大派福利，分享出海遊玩的水着照，在船上Chok甫大晒玲瓏身段。她又放膽挑戰無繩滑水，雖然過程中失平衡跌落海，但仍覺得充滿樂趣，還特意提醒網民看她飲海水，夠晒搞笑！
葉靖儀墮海前非常神氣。
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