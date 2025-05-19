葉靖儀派糧 失手飲海水

無綫小花葉靖儀參選港姐入行，目前是TVB Plus的固定主持，憑甜美外表及出眾身材圈粉無數。近日她在社交網大派福利，分享出海遊玩的水着照，在船上Chok甫大晒玲瓏身段。她又放膽挑戰無繩滑水，雖然過程中失平衡跌落海，但仍覺得充滿樂趣，還特意提醒網民看她飲海水，夠晒搞笑！