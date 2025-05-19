相隔12年重返戰場 張智霖吳卓羲兄弟內鬥

藝人張智霖與吳卓羲將合體出席新劇開鏡禮，日前兩人偕拍檔圍讀，氣氛愉快。近日為內地音樂節目擔任評判的張智霖，被學員的尖銳問題考起，他從容地「四両撥千斤」化解，獲讚幽默EQ高。

張智霖（Chilam）與吳卓羲（Ron）主演的新劇《璀璨之城》將於本月28日在澳門開鏡，台前幕後近日忙於最後衝刺，劇組日前便安排兩人聯同張曦雯、高海寧及陳曉華等齊集電視城圍讀，增進交流。

雖然與Ron上次合作拍劇已是12年前的《衝上雲霄》，但Chilam透露與對方經常見面：「呢幾年我同佢轉咗戰場，成日喺內地綜藝節目合作，好似《披荊斬棘的哥哥2》同《大灣仔的夜》，每個節目一拍就幾個月，所以好Friend㗎！」

劇集最終落實由高海寧飾演Chilam的太太，兩人與Ron及張曦雯的感情關係相當複雜，令粉絲引頸以待！Chilam說：「我同高海寧喺《非凡三俠》有過少少對手戲，而張曦雯就從來冇合作過，講真都幾期待㗎！」早前其太太袁詠儀已事先張揚會探班，並帶隊「食好西」。

擔任評判被考起 另外，Chilam近日為內地音樂節目《亞洲新聲》擔任評判，發布會上，「新聲歌手」周菲戈問他：「近幾年將重心放在演戲及綜藝上，這次重返音樂節目，能為新聲歌手帶來哪些幫助？」Chilam從容回答：「這個問題太尖銳了，其實上的綜藝都有唱歌，所以還是有沾到一點邊。那對你們有甚麼幫助？可以說是沒有，你們好自為之！」引來全場爆笑，網民紛紛讚他EQ高：「張智霖是會說話的藝術」、「簡直就是滿分的回答」。