中娛星動：7個Job排住隊 吳謹言唔理好醜 下月復工

內地女星吳謹言被爆產女後積極收身準備復出，可是至今仍未有動靜，有傳新劇拍檔是被嘲醜的辛雲來，也有指是「初戀男神」陳哲遠。老闆于正日前終於開口，透露吳謹言不乏好劇本，有7個項目正等着她，網傳吳謹言6月便為新劇開工。

2018年憑清裝劇《延禧攻略》走紅的吳謹言，去年9月無預警下宣布與同劇男星洪堯結婚，再閃電式爆出今年2月中已經誕下一女，3月份網上流出吳謹言與丈夫一起參加友人婚禮的照片，相中吳謹言素顏現身，氣色不錯，而且肚子扁平，間接證實已經「卸貨」，之後更有網民在健身室偶遇吳謹言做運動keep fit，似乎積極準備復出。早前網上流出吳謹言4月會與男星辛雲來合作拍攝古裝劇《御廷謠》，但男方被嘲是「古裝醜男」，演技同受質疑，令不少網民擔心吳謹言復出之作會被他拖累。不過，有網民指于正曾暗示《御廷謠》由吳謹言和陳哲遠擔任男女主角，吳謹言的粉絲更因二人番位不同而感到不滿，但于正即撲出否認，更於社交平台留言：「別瞎說，跟我無關的戲別扯我！」