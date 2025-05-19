擺定甫士預咗贏 城城新貴首度出戰跑第一

天王郭富城（城城）熱愛賽馬運動，不時帶同妻女入場為愛駒打氣，而他所養過的愛駒亦屢獲佳績，昨日他的新貴「舞林寶典」經歷多次傷患後終於首次出賽，他單拖到沙田馬場支持愛駒，賽前為大熱門的愛駒亦不負所望，成功跑第一，於看台上觀戰的他見到愛駒氣勢強勁，未過終點已經信心十足，舉手擺定Pose等影相，認真識做！他受訪時表示愛駒經歷傷患後出賽，最後更能勝出，令他相當感觸，更差點講到哭了出來，他指愛駒跟自己精神相似，因他跳舞時都有受傷，但康復之後都會再上舞台跳舞，繼續發光發熱。他又表示：「今天非常開心『舞林寶典』在港第一次參賽就能勝出頭馬，兼捧走北京會所盃，只可惜太太要帶小朋友參加同學嘅生日聚會，未能一起出席，不過只要小朋友快樂我同太太就更快樂。」