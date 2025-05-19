擺定甫士預咗贏 城城新貴首度出戰跑第一
郭富城新貴「舞林寶典」經歷多次傷患後，終於首次出賽更成功跑出，在看台上觀戰的他於愛駒未過終點前已舉手擺定Pose慶祝，盡顯霸氣！另外，他近日亦被發現與太太方媛拍拖出席友人婚禮，全程手牽着手，瞬間引發網民熱話。
天王郭富城（城城）熱愛賽馬運動，不時帶同妻女入場為愛駒打氣，而他所養過的愛駒亦屢獲佳績，昨日他的新貴「舞林寶典」經歷多次傷患後終於首次出賽，他單拖到沙田馬場支持愛駒，賽前為大熱門的愛駒亦不負所望，成功跑第一，於看台上觀戰的他見到愛駒氣勢強勁，未過終點已經信心十足，舉手擺定Pose等影相，認真識做！他受訪時表示愛駒經歷傷患後出賽，最後更能勝出，令他相當感觸，更差點講到哭了出來，他指愛駒跟自己精神相似，因他跳舞時都有受傷，但康復之後都會再上舞台跳舞，繼續發光發熱。他又表示：「今天非常開心『舞林寶典』在港第一次參賽就能勝出頭馬，兼捧走北京會所盃，只可惜太太要帶小朋友參加同學嘅生日聚會，未能一起出席，不過只要小朋友快樂我同太太就更快樂。」
孖方媛去飲搶鏡
另外，城城與妻子方媛結婚8年，人前人後依然如膠似漆，近日被發現拍拖出席友人婚禮，兩人合體相當搶鏡，全程更手牽着手，瞬間引發網民熱話。當晚城城以一身黑色西裝亮相，狀態超好，被形容「皮膚緊緻、身材挺拔」，甫出現即成為嘉賓們的集郵對象。至於方媛則以淺色碎花長裙現身，如小鳥依人般靠在丈夫身旁，而進場後城城忙於四出打招呼，方媛惟有安靜坐在座位上玩手機，完全沒有變臉詐型，以行動引證了「天王嫂」的氣度。
而早前於內地完成新片拍攝的城城，稍後將繼續巡迴演唱會的工作，7月將到澳門開騷。近日有旅行團推出「珠海、中山及澳門兩天團」，每位團友包城城演唱會的988元門票一張，成全團的重點活動，隨即掀起報團熱，可見這位天王相當吸客。
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