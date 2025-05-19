兩代視帝《刑偵12》過招 林保怡張振朗雙雄破奇案 拆解「七宗罪」

無綫重頭劇《刑偵12》今晚八時三十分在翡翠台首播，新劇由兩代視帝林保怡與張振朗孭飛，相隔13年後再拍無綫劇的保怡演技爐火純青，「怪胎」振朗則人格分裂，絕對是演技大挑戰！「刑偵雙雄」強強聯手，破解「新七宗罪」奇案！

無綫新劇《刑偵12》於今日在無綫翡翠台及內地騰訊視頻平台首播，劇集分別由鍾澍佳及巢志豪任總監製及監製，並由演員林保怡、陳法蓉、張振朗、曹永廉、傅嘉莉、陳自瑤、吳業坤、戴祖儀及高鈞賢等演出。《刑偵12》是林保怡相隔13年後重返娘家之作，身為2004年視帝的林保怡，劇中對手正是新一屆視帝張振朗，兩位不同年代的視帝大鬥演技，新鮮感十足。

劇中患有人格解離症的「怪胎」探員張振朗追查一宗人口失蹤案，及後碰上林保怡而展開奇案偵查。保怡相當賞識頭腦精明、查案能力出眾的振朗，將他收歸旗下，「雙雄」聯手，鍥而不捨追查下發現案中有案，真正對付的其實是神秘組織的報復式「新七宗罪」虐殺，案情懸疑兼詭異。演幹探的振朗人格分裂，角色亦正亦邪，與正直的保怡產生不少矛盾，查案過程中保怡亦對他起疑心，兩人針鋒相對，戲味十足。

槍戰肉搏停不了 保怡相隔十多年再拍無綫劇誠意十足，搏到盡演出，劇中大部分動作戲，例如搏鬥、槍戰及爆炸場面都親身上陣，其中一幕更在火海中緊抱陳自瑤墮下，令人看得喘不過氣！劇中他對陳自瑤只能偷偷的愛，令人感到惋惜。

而新進視帝振朗今次面臨演技大挑戰，劇中有雙重人格的他既是冷酷無情，又是溫柔善良。為了更立體呈現角色，劇中安排吳業坤演繹其「溫柔善良」的人格，但最難是讓畫面穿插配合，振朗與吳業坤演出時要互相配合，神同步演繹，認真考演技！