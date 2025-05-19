粉絲辣㷫上水廣場 陳俞霏顏米羔丁文俊無懼「中3生」搶飯碗

首兩輯《中年好聲音》出身的歌手丁文俊、顏米羔與陳俞霏演出露天音樂會，粉絲聲勢浩大，逼爆現場，可見未被話題性極高的「中3生」取代。3人無懼後浪推前浪，認為歌手人數愈多，陣營愈強勁，更期待跟「新家庭成員」合作。

日前「中1生」丁文俊孖「中2生」顏米羔及陳俞霏（阿霏）出席《上水廣場 夢想好Sing音》活動，吸引半百粉絲舉牌支持，十足Fans Club聚會般熱鬧！

丁文俊受訪時表示，雖然與米羔及阿霏首度拍檔開騷，但相當「啱Key」合作無間。米羔在30度高溫下着牛仔褸上台，可擔心被粉絲要求除衫？他笑說：「着褸係因為要型，係咪都要除，但未必係依家，可能唱唱吓會除。」他將於年底以副導演身份開拍圍繞賭場的靈異電影，感恩在市道低迷下仍有資源拍新戲，問是否很大壓力，他表示第二次擔任導演，要付出比演員更多的時間及心血，但未算太大壓力，只是工作量大。

丁文俊將投入新MV拍攝，但詳情要保密，他僅透露：「同女性朋友拍，有驚喜嘅，整件事都有意義。」阿霏則努力寫歌，又向身邊的「顏導」𢱑撈：「有冇角色啱我？我想扮鬼，又鍾意做神婆。」

期待合作 談及《中3》7位歌手加盟無綫，可擔心資源分配問題？米羔拍心口說：「冇乜好怕，公司資源係無限，『家庭成員』多先好，咁先有陣營同多選擇。」丁文俊亦認同，期待與《中3》季軍劉洋合作：「唔覺得佢輸咗，可以站喺大舞台已經係贏家。」米羔則期待跟唱歌很有感覺的李金凱合作，大讚：「佢個靈魂落咗個咪度。」