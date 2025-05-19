娛圈單打：一念天堂一地獄 有錢又煩冇更煩

一念天堂，一念地獄。這邊廂，英國男子組合One Direction成員Liam Payne英年早逝，遺下巨額遺產予未成年兒子，由前女友兼生母代為管理，唔知算唔算天降橫財。那邊廂，加拿大樂壇天王Justin Bieber本來身家大把，可惜唔生性欠下巨債，最近傳出無力償還，隨時破產。

Liam Payne舊年10月喺阿根廷某酒店意外墮樓身亡，終年31歲，遺下2.5億港元巨額遺產。由於佢生前冇立遺囑，遺產順理成章由佢同前女友所生嘅8歲兒子繼承。但因為兒子未成年，生母亦即前女友兼歌手Cheryl會代為管理，直到兒子成年為止。Cheryl同Liam只係拍咗兩年拖，雙方早就情逝，不料天妒英才，Cheryl忽然母憑子貴。

咁當然，外國法律複雜，Cheryl只係代為管理遺產，唔等於可以分配及運用，可能都係有得睇冇得食。點都好，起碼8歲囝囝生活無憂，算係不幸中嘅大幸。

至於Justin Bieber，身家比Liam更加豐厚，無奈年少得志，語無倫次。佢早前出席美國Coachella音樂節，又被指疑似吸食大麻，粉絲都冇眼睇。

衰開有條路。最近佢又被爆料，指2022年舉辦世界巡唱期間，以健康問題為由，多次取消演出，又嘔唔番提前落袋嘅4,000萬美元酬勞出嚟。其後雖協議分10年償還，但還咗第一期之後去如黃鶴，經理人仲承認Justin已無力還錢，擺明賴債。查實，Justin亦拖欠前經理人8,000萬美元佣金，睇嚟佢唔自行宣布破產，遲早都係被人申請破產！