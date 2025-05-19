豪擲600萬取景 鑽油台拍劇似度假 黃宗澤請食鮑魚加餸

藝人黃宗澤與蔡潔主演的新劇《執法者們》正在內地熱播，播放量衝破兩億！近日劇情進入高潮，兩人飾演苦命鴛鴦，分別被綁架到鑽油台，幸而蔡潔遇上恩人陳若思，寧願犧牲自己亦要保護懷有身孕的她，劇情催淚！

黃宗澤（Bosco）與蔡潔在鑽油台上的戲份張力十足，劇組為求效果逼真，特地拉隊到山東取景，由於要運送近200人攝製隊及大量器材到鑽油台上，加上租用直升機，幾集戲的製作費已超過600萬元，創香港電視史先河。最大考驗是利用躉船吊運發電機，事關鑽油台所在位置風浪很大，又要計算潮漲及潮退時間，為確保每日有足夠電力進行拍攝，發電機每晚11時便要「停電」，一眾演員有時更被迫「燭光晚餐」。

蔡潔嗌幸福 談到乘坐快艇接駁到鑽油台，Bosco形容似學生去度假營，他更成為「飲食組組長」，為一眾台前幕後提供80罐鮑魚、咖喱醬料、杯麵及越南河粉等，蔡潔說：「拍攝團隊好似大家庭，試過一齊圍住打邊爐，又有Bosco嘅鮑魚加餸，感覺好幸福。今次我同劉佩玥同房，一齊收工同食飯，覺得好開心。」

至於丁子朗亦打戲連場，其中一場更要吊威吔吊到鑽油台外，雖然有幾位武師幫手，但面對腳下滔滔大海，依然覺得驚險：「最搞笑係我經常誤將對講機踢落海，工作人員叫我吊威吔時順便執番。」