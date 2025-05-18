朱智勛襲台 與粉絲慶生

韓星朱智勛本月初憑韓劇《重症外傷中心》捧走《百想藝術大賞》視帝，他前日暌違6年、第3度襲台舉辦粉絲見面會。他以全黑打扮抵台，戴漁夫帽及口罩，看到在現場守候的媒體，即熱情打招呼。當日是他的43歲生日，而他昨日於當地舉行見面會，與粉絲一起慶生。