新片康城首映 反應兩極 愛瑪招惹「狂蜂」 拍檔出口術護駕

由兩大奧斯卡金像獎得主愛瑪史東（Emma Stone）與華堅馮力士（Joaquin Phoenix）合演的新作《Eddington》，於香港時間昨日凌晨在《第78屆康城電影節》舉行首映禮。期間發生小插曲，愛瑪於紅地氈上突然被蜜蜂襲擊，嚇到花容失色，要兩位男拍檔「護駕」！

愛瑪身穿白色長裙現身，前面有半圓形「圍巾」，驟眼看似足「大型口水肩」。眾人在紅地氈上就發生小插曲，愛瑪與同片兩名男拍檔Austin Butler與Pedro Pascal合照時，突然被蜜蜂襲擊，愛瑪嚇到面容扭曲左閃右避，在旁的Pedro邊笑邊「護駕」，用手遮住她的頭部以免受襲。Austin則索性「出口術」企圖將蜜蜂吹走，場面搞笑！

愛瑪「遇襲」片段曝光後，引來大批網民留言回應，有人笑言：「就連蜜蜂都唔能夠抗拒愛瑪史東嘅明星力量。」又為事件命名為「愛瑪史東在康城大戰蜜蜂」。同場亦有華堅的影星太太朗妮瑪娜（Rooney Mara）低調現身，與老公分開行紅地氈。

此外，美國女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）亦驚喜亮相，以性感露肩長裙出席該片首映，今次是她相隔14年重返《康城》，更大騷手臂上的紋身。當天她連走兩場，晚上出席珠寶首飾品牌舉辦的年度晚宴，擔任頒獎嘉賓。愛瑪新作入圍今屆「主競賽」單元，放映完畢後，現場觀眾反應兩極，有坐在上層的觀眾在影片播完時即該鬆人，而樓下與眾星一起坐的觀眾就起立拍掌接近7分鐘，令男主角華堅感動落淚。目前為止，影片於電影雜誌《Screen》的平均評分僅得1.4粒星（4星滿分），看來奪標無望！

姬絲汀險撞正前度 另一奧斯卡影后妮妲莉寶文（Natalie Portman）同日亦現身《康城電影節》，宣傳有份配音的動畫《Arco》。至於新婚不久的美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）執導的新作《The Chronology Of Water》入圍「主競賽」單元，姬絲汀弗爆現身記者會及首映，影片放映完畢，獲觀眾站立拍掌4分半鐘，令姬絲汀大為感動。而同日姬絲汀的影星前度羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）與新片拍檔珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）亦於康城出席時尚品牌活動，昔日情侶差點撞到正！