5月18日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月18日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
蔡少芬逛公園親子樂
視后蔡少芬與老公張晉日前在九龍公園親子樂，有網友上載偶遇照片並留言：「感覺香港真的很容易遇到明星，今天在九龍公園閒逛，偶然發現有漫展，沒想到很巧遇到了王后娘娘蔡少芬和張晉帶兒子來逛漫展打卡。」只見蔡少芬一家三口均戴上口罩，衣着低調，張晉又揸機幫老婆和兒子影相，畫面溫馨。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250518-0518_00282_064/蔡少芬逛公園親子樂
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc