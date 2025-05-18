視后蔡少芬與老公張晉日前在九龍公園親子樂，有網友上載偶遇照片並留言：「感覺香港真的很容易遇到明星，今天在九龍公園閒逛，偶然發現有漫展，沒想到很巧遇到了王后娘娘蔡少芬和張晉帶兒子來逛漫展打卡。」只見蔡少芬一家三口均戴上口罩，衣着低調，張晉又揸機幫老婆和兒子影相，畫面溫馨。