單依純先拔頭籌 那英拜下風

內地歌唱比賽節目《歌手2025》前日首播，被網民狠批陣容是「歷屆最差」。其中一位參賽者是00後新星單依純，她以新歌《珠玉》參賽，歌曲難度極高，網民大嘆震撼，連上屆冠軍那英也自愧不如，大讚「她比我強多了」。歌曲上線24小時內播放量突破500萬，首集結果由單依純拿下第一。