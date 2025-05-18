獨家探班：主持節目 公私兩便 朱智賢擺陣造勢 乘機招親

由藝人朱智賢（朱朱）、王晶女兒王海榛（Dada）、莊思敏（Jacquelin）、李綺雯和Ashton主持的網台新節目《潮流Queen》，前日在尖沙咀擺宣傳車造勢，請來跳唱組合EO2成員彭懷安（Eddie）做嘉賓。他們表示節目中會暢所欲言，朱朱直言有私心，想藉節目去招親，Dada豪言大把追求者不用招親，Jacquelin就表示：「我唔招啦！我鍾意嘅類型同佢哋唔同。」Eddie就寸她：「佢唔使招，觸過礁啦！」妙語連珠，未開咪已十分爆笑。

Eddie被女主持圍攻，朱朱要他教跳舞，Jacquelin要他講是非，李綺雯就要他爆最乞人憎的藝人，Eddie笑謂：「EO2 3個都好乞人憎，我冇同圈中人鬧交，淨係同EO2隊友鬧交。」透露EO2曾經解散又重組，之前重組合體做節目，合體了一日。問是否已經和好？他笑說：「和好咗，但繼續解散。」認為重組最困難是冇時間和冇資金，朱朱再追問隊友的體能有沒有差別？Eddie自嘲自己「骨頭脆」。至於Jacquelin就誇下海口，表示若一集有100萬瀏量就帶一位粉絲去東南亞玩。