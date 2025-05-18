「都市傳說」康城揭神秘面紗 高圓圓閃爆紅地氈 梁家輝風騷起舞

影星古天樂、梁家輝與高圓圓等昨晨在康城出席新片首映禮，另一主角金城武則繼續「神隱」。紅地氈上，梁家輝邊哼歌邊跳舞，情緒高漲；高圓圓則以亮麗造型閃閃吸睛，各領風騷！

電影《風林火山》於香港時間昨晨在法國康城電影節「午夜展映單元」舉行世界首映，古天樂（古仔）、梁家輝、高圓圓及導演麥浚龍（Juno）齊齊踏上紅地氈，有份拍攝的金城武與劉青雲則未有現身。身穿藍色閃閃晚裝的高圓圓狀態大勇，古仔則一身白色禮服，而梁家輝最風騷，聽到大會播放金曲《Careless Whisper》及《風林火山》弦樂主題曲時，更邊哼歌邊起舞，又不時為高圓圓整理裙襬，盡顯風度。

影評人讚有美感 眾人在紅地氈逗留約半小時後進場，現場座無虛席。被奉為「都市傳說」的《風》片被指製作費高達4億元，由籌備到拍攝完成，至今接近10年，今次於康城終揭開神秘面紗，回響不少，有影評人盛讚電影富有美感，有人則覺得缺乏情感及敍事連接，令觀眾難以投入。有人指出該片由傳聞的7小時版本剪成現時的132分鐘版，太多素材未夠時間呈現，若製成劇集相信效果更佳。

同樣現身康城的還有台灣名模林志玲，獲邀出席國際女性電影論壇，她在社交網分享多張靚相，獲粉絲大讚「女神降臨」。