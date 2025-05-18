補擺酒零星到賀 汪小菲疑雙喜臨門

已故女星徐熙媛（大S）的前夫汪小菲，昨日與新婚妻子Mandy補辦婚宴，未見圈中人到賀，一對新人身穿傳統中式禮服亮相，而汪小菲母親張蘭更意外漏口風指「雙喜臨門」，瞬間引起揣測Mandy是否已懷孕？

台灣女星大S的前夫汪小菲，昨日在北京郡王府與太太馬筱梅（Mandy）補辦婚宴。早前被爆出內地「高訂婚紗女王」蘭玉拒絕替「名人」客戶設計婚紗，汪小菲夫婦即捲入風波，而他早前發喜帖，受邀賓客之一的台灣綜藝天王吳宗憲，亦表明拒絕出席。

據悉，汪小菲今次婚宴僅邀請至親好友參加，並不收取禮金，以展現低調態度。一對新人身穿傳統婚服在酒店門口現身，Mandy身穿紅色鳳凰繡花婚服，頭戴金色頭飾，貴氣十足。而汪小菲穿上繡有龍圖案的黑色西裝，兩人婚禮的片段亦有流出，汪小菲大喊兩聲「我願意」，獲得全場熱烈掌聲。

汪母張蘭亦為婚禮錄製祝賀影片，她語帶激動地漏了口風指「雙喜臨門」，瞬間引起不少網友揣測，是否暗示Mandy已懷孕？而對於懷孕消息，汪小菲夫婦尚未正面回應。

網上亦流出兩人唯美婚紗照，新娘子換上3套禮服，包括馬甲蓬蓬裙公主式禮服、展現其前凸後翹好身材的低胸貼身縷空禮服，以及中式火紅旗袍。汪小菲牽着太太的手作勢親吻，大晒恩愛。而婚照取景亦相當講究，拍中式禮服時兩人登上長城，格外古色古香。而西式婚照則在海邊木船拍攝，詩情畫意。

S媽發功贈興 另外，大S媽媽繼前日發文控訴被禁止見外孫後，昨日再發功，轉發兒歌《世上只有媽媽好》，疑有所暗示。有網民留言問：「徐媽媽，聽說你要跟兩個孫爭遺產，不是真的吧？」S媽忍不住回應：「我都70幾了跟孫爭甚麼，我還想有甚麼留給她（他）們，最後決定要留（愛）」。