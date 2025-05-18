《刑偵12》深圳首映 佘詩曼驚喜撐林保怡 獲女王式款待

由雙視帝林保怡與張振朗，加上傅嘉莉、陳自瑤領銜的無綫重頭劇《刑偵12》舉行盛大首映禮，但20位紅星雲集，都比不上視后佘詩曼登場驚喜。自言為撐保怡而來的她儼如女王降臨，不但有張振朗開路，保怡更拖她上台兼向她90度鞠躬致謝。

無綫新劇《刑偵12》將於下周一播映，昨日多位演員林保怡、張振朗、陳自瑤、傅嘉莉、戴祖儀及高鈞賢等齊集深圳電影中心出席首映禮，估不到未有參演的佘詩曼亦大駕光臨！她的驚喜到來引起全場嘩然，張振朗即為她開路，保怡更衝上觀眾席拖她上台，再向她鞠躬致謝兼送上愛的抱抱。

正趕拍劇集《新聞女王2》的阿佘，特意請假前來支持，她說：「我好鍾意睇警匪、懸疑片，都睇過預告片，覺得好精彩，好爽，雖然冇我（份拍），但部劇會成為港劇另一經典，請大家多多支持。」事後她在社交網寫道：「開心見完欣賞的人，繼續開工去。」

張振朗唔知執二攤 相隔14年重返娘家的保怡表示，有信心劇集會大收，對於預告片有舊拍檔陳慧珊獻聲，他愕然反問：「係咩？唔知喎！似咋嘛？」問可會再跟陳慧珊拍劇，他說要睇緣分，提議預埋「好得」的張振朗合作，還突然踢爆張振朗非其角色首選：「監製鍾澍佳到最後先決定係張振朗，但合作過後覺得不得了！」至於張振朗禮尚往來，表示在保怡身上獲益良多，問他可知自己是角色次選，他說：「我都想知，佢哋話拍完先，但最後都係得唔到答案。」

同場的傅嘉莉飾演心理學家，透露曾被劇中病人推撞至全身瘀傷，最嚴重一次是頭撼爆醫院電視機。談到愛貓病況轉差，她雙眼通紅說：「呢兩日應該要離開我，已到癱瘓狀態，如果帶佢睇醫生，一定提議安樂死，我想自然，但好多朋友叫我放手。」