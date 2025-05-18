許家傑撞低孔德賢 侯雋熙傷膝送院

《聲夢傳奇2》歌手侯雋熙（Duncan）昨日在「明星表演賽」上表現出色，個人獨取6分，唯賽事尾段因搶籃板時倒地膝蓋受傷，他躺在地上近1分鐘，由許家傑和鄒兆霆扶離場，到救護站處理傷勢。他表示：「我落地時膝頭畀人撞到，聽到『卡』一聲，覺得膝頭好似移咗位，人生第一次，唔知發生咩事！」為安全起見，由白車送往醫院檢查。

另一藝人孔德賢亦受傷，與許家傑爭波時被撞到鼻樑倒地，他說：「個鼻好似着火咁，痛到標眼水，當時諗一係撞歪鼻，一係鼻骨裂，不過冇流鼻血，好在個鼻唔係假，依家有少少鼻塞，懷疑啲血喺入面。」許家傑指碰撞時聽到「啪」一聲，幸對方冇事，之後會請他飲檸檬茶。

曾展望賽前在更衣室換衫時刮傷手流血，包紮後照出場，他講笑：「依家輸咗都係因為我傷咗，真係對唔住球隊。」鄭衍峰表現神勇攻入兩球3分波，他透露為無綫內部的籃球賽近期勤力練波，所屬球隊Hero打入總決賽，但面對最新一期訓練班所組成的球隊：「佢哋平均年齡21歲，我哋平均31歲，如果輸咗就當交棒，哈哈！」