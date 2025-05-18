「籃板王」何廣沛食白果 潘靜文獨取10分 成符碌得分王

藝人何廣沛、羅天宇及潘靜文（Sherman）昨日參與籃球賽，女將Sherman表現令人眼前一亮，成全場得分王，她謙稱是靠符碌取勝，反而有「最強籃板王」之稱的何廣沛則慘食白果，不過其事業運非常強勁，跟「劇帝」馬國明一樣，在節目巡禮中佔3劇，最近更為拍攝而香港內地兩邊走。

「Panasonic學界籃球邀請賽2025」昨日在灣仔修頓室內場館舉行，賽事是每年學界的體育盛事，當中的「明星表演賽」由多位熱衷籃球的藝人參與，包括羅天宇、何廣沛、「聲夢」歌手潘靜文、劉詠彤及黃奕斌等，最後何廣沛與羅天宇所屬的「熱血戰士隊」以1分之微險勝「火箭夢想隊」，其中Sherman表現最佳，個人勇奪10分，而有「微笑三分手」之稱的天宇射入兩個3分波，反而「最強籃板王」廣沛就因位置問題影響發揮，未有得分，他說：「我打開籃板位置，但教練唔知，我嗰隊已經有3個人喺籃板位，所以我轉咗後防。」

黃奕斌嫌落場時間少 談到工作，天宇透露有份參演的新劇《璀璨之城》將於下月開拍，而廣沛已投入《新聞女王2》的拍攝，由於劇集在深圳取景，需要香港、內地兩邊走，因此廣沛未能出席日前舉行的無綫節目巡禮，提到他在巡禮中坐擁3劇，跟「劇帝」馬國明平分秋色，他謙稱：「唔好咁講，因為我去年冇乜劇播，所以有啲存貨。」他指在《新聞2》的角色跟上輯相比有所成長及能力更強，不再如上輯般輕佻，問到會否有新感情線？他自言十分專一：「我嘅對象永遠只有Man姐（佘詩曼），有幾場我都睇到眼濕濕，個劇本好好，劇情連我都估唔到。」

對於成為「得分王」，Sherman自言純粹符碌：「熱身時我一球都射唔入，仲擔心自己佗衰家。我小學同中學係籃球校隊，但荒廢好多年，冇諗過仲有籃球記憶喺度，所以真係好好彩，亦都好榮幸可以喺修頓球場打波。」黃奕斌表示一直有打籃球，可惜上場得幾分鐘，未能好好發揮。至於劉詠彤最開心是跟欣賞的籃球員同隊，她還把握機會集郵。