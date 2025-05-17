英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 節拍小天地
9:30 新造電視
10:00 權能時間
11:00 澳紐豪華居庭（Ⅲ）
11:30 明珠雜誌
11:55 簡簡單單做廚神（Ⅱ）
12:50 100道風味
1:00 我要做廚神:澳洲篇（ⅩⅣ）
2:55 法國西岸滋味遊
3:25 世界真細小（Ⅵ）
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 大個仔大個女
5:00 湯馬仕小火車（ⅩⅩⅣ）
5:25 校園偵探社（Ⅰ）
6:00 海洋特工隊
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味
8:00 路遊天下
8:30 瞬間看車CAM（Ⅳ）（PG）
9:25 世界真細小（Ⅵ）
9:30 波西傑克森：神火之賊（PG）
11:55 晚間新聞
12:15 全英一叮魔法王（PG）
1:05 中國24小時
1:50 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
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