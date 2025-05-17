不死Rambo！《第一滴血》前傳招商 廣瀨鈴事隔10年 再戰康城爭影后
由日本女星廣瀨鈴主演的新作《群山淡景》香港時間昨日凌晨於《第78屆康城電影節》舉行首映禮，影片入圍本屆「一種關注」單元，是廣瀨鈴繼10年前憑是枝裕和執導的《海街女孩日記》後再爭康城影后。
廣瀨鈴前日於《群》片的記者會上直言：「當時覺得自己很幸運，現在則有很多新的想法和感受。我覺得一座城市的人都在為電影興奮的氛圍，是很難得的，只有在康城才能體會到。」影片由導演石川慶執導，改編自諾貝爾文學獎得主日本作家石黑一雄的同名小說。廣瀨鈴於片中與女星吉田羊飾演女主角「悅子」的不同年齡階段，廣瀨鈴飾演生於戰後長崎的悅子年輕時期，而吉田羊則飾演1982年與女兒移居英國倫敦生活後的悅子。廣瀨鈴受訪時表示：「我飾演的悅子與吉田羊的悅子，雖然有着不同表情，卻能看得出是同一個人。」她透露由於二人是分開拍攝，看到電影完成版本後，才終令她鬆一口氣。而吉田羊則表示拍攝前，有到長崎觀看廣瀨鈴演出作參考。
除了兩位女主角外，同片的日本老牌男星三浦友和與松下洸平等亦有赴康城。入行53年首次踏足康城的三浦友和，笑言沒想到在康城行程這樣忙碌，同時亦十分興奮。影片於放映後大獲讚賞，全場觀眾站立拍掌歡呼達5分鐘。廣瀨鈴被睇好有望於「一種關注」單元爭奪影后！而松下洸平對於觀眾的反應相當感動，直言激動得快要流淚。除了廣瀨鈴新作之外，日本女星石田光、鈴木唯、河內優實合演的電影《RENOIR》，成為唯一入圍「主競賽」單元的日本電影。石田光前晚由日本出發赴法國，並在社交網公開於機場的相片。
史泰龍再上戰場？
另方面，美國有電影公司於康城宣布開拍由荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）主演的80年代經典作《第一滴血》（The First Blood）前傳電影《John Rambo》，前傳目前於當地正尋找發行商。《第》片先後拍過5集，對上一集是2019年的《第一滴血：終極血戰》（Rambo:The Last Blood），據知新一集故事講述主角John Rambo年輕時代於越南打仗的故事，將由芬蘭導演Jalmari Helander執導，目前正在選角中，今年稍後時間於泰國開鏡。於系列中飾演「悲劇英雄」John Rambo的史泰龍暫時未知會否於片中再次回歸。
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