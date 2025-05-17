不死Rambo！《第一滴血》前傳招商 廣瀨鈴事隔10年 再戰康城爭影后

廣瀨鈴前日於《群》片的記者會上直言：「當時覺得自己很幸運，現在則有很多新的想法和感受。我覺得一座城市的人都在為電影興奮的氛圍，是很難得的，只有在康城才能體會到。」影片由導演石川慶執導，改編自諾貝爾文學獎得主日本作家石黑一雄的同名小說。廣瀨鈴於片中與女星吉田羊飾演女主角「悅子」的不同年齡階段，廣瀨鈴飾演生於戰後長崎的悅子年輕時期，而吉田羊則飾演1982年與女兒移居英國倫敦生活後的悅子。廣瀨鈴受訪時表示：「我飾演的悅子與吉田羊的悅子，雖然有着不同表情，卻能看得出是同一個人。」她透露由於二人是分開拍攝，看到電影完成版本後，才終令她鬆一口氣。而吉田羊則表示拍攝前，有到長崎觀看廣瀨鈴演出作參考。