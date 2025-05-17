獨家專訪：識於微時 頒獎禮重遇 榛綦曾唱贏鍾柔美 出道撞到正

樂壇新人榛綦（Natalie），2021年參加《全民造星IV》比賽後正式出道，早前她推出年度首支派台歌《第一萬零一次重遇》，Natalie表示新歌是上一首作品《第一萬零一次再見》的延續，「再見」過後便會「重遇」，宣揚珍惜每段友誼。

Natalie兒時已是「家燕媽媽藝術中心」學員，11歲時曾參加音樂大賽獲得兒童組冠軍，當時被她揮低的對手包括現時的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）及詹天文，Natalie表示跟她們識於微時，與Yumi在同一所藝術中心當學員，而與詹天文則是跟同一位聲樂老師學習：「或者其他校際比賽都會見到，到之後大家差唔多同期出道嘅時候，又會喺啲頒獎禮見到。」她指比賽總有輸贏，從來不會認為自己厲害。

Yumi教黃博跳唱 而Yumi前晚出席無綫於啟德舉行的活動，被問到有否見過同場表演的「師妹」《中年好聲音3》冠軍黃博，Yumi稱仍未有機會見面，因出騷前剛完成考試趕到會場。問到會否想跟對方合作時，她謂：「順其自然，佢哋比賽時已經可以踏足啟德咁大嘅舞台，反而我係第一次。（黃博話想學跳唱?）可以教佢呀！」終於考完試的Yumi透露開始放暑假，會接多些幕前工作。