中娛星動：台北電影節公布提名 陳柏霖首爭影帝 許光漢錯失時機飲恨

《第27屆台北電影節》前日公布入圍名單，型男陳柏霖首度入圍角逐影帝殊榮，男神許光漢則因電影上映日期只差一日而無緣爭獎。女主角方面，張艾嘉和張榕容正面交鋒，戰況激烈。

「金鐘視帝」陳柏霖首度入圍電影獎，憑電影《鬼才之道》與《白衣蒼狗》的萬洛．隆甘迦、《我家的事》藍葦華、《河鰻》潘綱大及《愛作歹》黃冠智爭影帝。在《破浪男女》有全裸演出的吳慷仁卻未能入圍，評審指他是一位很厲害的演員，沒想到演《破》片還可以突破自我，但覺得「他好像不太像這個角色」，與影帝寶座無緣。至於許光漢主演的《青春18x2通往有你的旅程》不在榜上，評審稱去年曾詢問片商，惟對方婉拒報名，至今年想報名時，因上映日期為3月14日，並不符合大會「3月15日後上映」的報名資格。

張艾嘉有望封后 影后方面，張艾嘉憑電影《女兒的女兒》入圍，跟《鬼才之道》張榕容、《小雁與吳愛麗》夏于喬、《有病才會喜歡你》江齊及《我家的事》高伊玲爭獎。5年前憑《返校》成為台北電影節影后的王淨，今次雖未能憑《鬼》片獲得提名，但評審欣賞其片中表現，讚她在細節上做得非常好。

此外，《白衣蒼狗》陸弈靜、《鬼才之道》姚以緹、《小雁與吳愛麗》張詩盈及楊貴媚角逐「最佳女配角」；入圍「最佳男配角」的則有《小雁與吳愛麗》曾國城、《白衣蒼狗》洪瑜鴻、《乒乓男孩》施名帥、《我家的事》曾敬驊及《默視錄》李康生。