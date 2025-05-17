娛樂

廖慧儀 運動狂人

廖慧儀熱愛運動，入水能游、出水能跳。 廖慧儀熱愛運動，入水能游、出水能跳。
廖慧儀熱愛運動，入水能游、出水能跳。
要保持苗條身材，當然不少得勤力做運動，藝人廖慧儀在社交平台貼出多張運動靚相，當中見她身穿彩色間條比堅尼坐在船上，大騷弗到漏身段，亦有相約好友跑步，她還迷上打高爾夫球，渾身是勁。除了Keep Fit，她表示從運動中還學到不少人生教訓。
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