要保持苗條身材，當然不少得勤力做運動，藝人廖慧儀在社交平台貼出多張運動靚相，當中見她身穿彩色間條比堅尼坐在船上，大騷弗到漏身段，亦有相約好友跑步，她還迷上打高爾夫球，渾身是勁。除了Keep Fit，她表示從運動中還學到不少人生教訓。