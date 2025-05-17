與王菀之合作 初演舞台劇 AK被讚歌精舞勁 乘勢撩合唱

由Anson Kong（AK）、王菀之、白只及楊偉倫等演出的舞台劇《SUCK樂園》昨晚開鑼，開騷前先舉行拜神儀式，AK看來清減不少，他解釋早前因腸胃不適所致，又指首次演舞台劇很不習慣，跟拍劇在鏡頭前演戲不同：「同劇演員都畀好大自由度我，不過最難係同白只演戲要忍笑，希望第一場演出忍到笑，好想之後再同大家合作。」提到AK和王菀之有跳舞演出，王菀之讚他能歌善舞，但笑指自己也是舞者，跳得不差，故沒有壓力，她再連環讚AK：「佢人靚聲甜、跳舞好有型，平日就好溫柔，係剛中帶柔。」AK笑說：「我梗係好認同啦！講得好貼切。」他指隊友Ian曾與王菀之合唱過，自己希望將來也有機會。王菀之又表示未有特別為舞台劇減肥，笑指演喜劇需要很大體力，相信完成21場演出後自然會瘦。