與王菀之合作 初演舞台劇 AK被讚歌精舞勁 乘勢撩合唱
組合MIRROR成員AK夥拍王菀之的舞台劇昨晚舉行頭場，王菀之讚AK人靚歌精舞勁，她自誇舞技也不差，對跳舞戲充滿信心，而AK首次挑戰舞台劇坦言不習慣，最驚面對白只會忍不住笑。
由Anson Kong（AK）、王菀之、白只及楊偉倫等演出的舞台劇《SUCK樂園》昨晚開鑼，開騷前先舉行拜神儀式，AK看來清減不少，他解釋早前因腸胃不適所致，又指首次演舞台劇很不習慣，跟拍劇在鏡頭前演戲不同：「同劇演員都畀好大自由度我，不過最難係同白只演戲要忍笑，希望第一場演出忍到笑，好想之後再同大家合作。」提到AK和王菀之有跳舞演出，王菀之讚他能歌善舞，但笑指自己也是舞者，跳得不差，故沒有壓力，她再連環讚AK：「佢人靚聲甜、跳舞好有型，平日就好溫柔，係剛中帶柔。」AK笑說：「我梗係好認同啦！講得好貼切。」他指隊友Ian曾與王菀之合唱過，自己希望將來也有機會。王菀之又表示未有特別為舞台劇減肥，笑指演喜劇需要很大體力，相信完成21場演出後自然會瘦。
另外，談到MIRROR將於3年後約滿公司，組合ERROR成員郭嘉駿（193）有意開公司簽下他們，然後玩「雪藏」，AK聞言笑說：「咁就好啦，等待三爺發達一刻買起我哋，然後雪藏我哋，最緊要有底薪。」
Anson Lo捧朱栢康場
而MIRROR另一成員「教主」Anson Lo，前晚單獨撐由朱栢康、麥沛東、芯駖演出的舞台劇《你好，打劫！Reunion》，他睇騷後大讚演出精彩，各演員體力驚人，問他可想演舞台劇？他即笑說：「我睇已經夠㗎喇！佢哋嘅體能真係好勁，兩個鐘頭完全冇離開過舞台。」
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