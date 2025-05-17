「中國之夜」唱好功夫片 甄子丹盡責滿場飛 劉曉慶失職避風頭

「宇宙最強」甄子丹昨日以形象大使身份，在法國康城出席「中國之夜」晚宴，並與來自世界各地的電影人交流，化身「最強說客」大力推廣中國功夫電影。身為大會「推廣大使」的劉曉慶沒有露面，但發聲明回應涉逃稅一事，極力否認指控。

藝人甄子丹與太太汪詩詩在今年康城電影節連走多個活動，於香港時間昨日凌晨出席「中國之夜」晚宴，身為「中國之夜形象大使」的他，所到之處都成焦點，更獲不少外籍人士集郵兼索取簽名，他笑言要好好宣傳中國電影。

他連日就功夫片發表意見，指不少功夫片都跟藝術結合，令影片更富層次，例如王家衛執導作《一代宗師》就是一個好例子，至於電影《九龍城寨之圍城》成功的原因，有指跟其歷史背景有關，子丹卻不完全認同，指該片雖有歷史考量，但最重要還是本身的劇本創作以及優秀的動作演繹。

高圓圓休閒似度假 至於內地影后劉曉慶是「中國之夜推廣大使」，惟她前日出席女性論壇期間突爆涉逃稅，昨日凌晨缺席「中國之夜」晚宴。捲入逃稅風波的她前晚發表聲明，指與舉報人並不認識，而舉報內容亦與客觀事實不符，屬惡意舉報，亦與借款無關，她怒斥對方：「利用網絡大肆宣揚，煽動輿論……行為惡劣。」不過她承認稅務機關本着負責任的態度已展開調查，她與公司都會積極配合。

另外，內地女星高圓圓昨日啟程到康城，預備出席今日舉行的電影《風林火山》國際首映，該片入圍今年「午夜展映」單元，主演古天樂與導演麥浚龍都會亮相。圓圓昨日在內地機場現身時一身簡約便裝，頭戴草帽，網民笑指其休閒風打扮十足去康城度假。而身在當地的內地女星趙櫻子掀起不少話題，昨日網上流傳一段她在酒店門外遭老外搭訕的片段，片中見老外捉實她的手閒聊了一陣子，更用普通話讚她「非常漂亮」及一起合照，逗得趙櫻子心花怒放。