「前度」碰頭 互笠高帽 陳偉霆演活霸道總裁 衛詩雅自薦做秘書

出爐金像影后衛詩雅跟陳偉霆昨日於深圳出席英皇珠寶活動，兩人曾合作過兩部電影兼演情侶，一見面即默契十足，陳偉霆大讚女方神采飛揚，衛詩雅則指陳偉霆於新劇的「爆肌」總裁角色非常吸睛，自薦做他的秘書！

影后衛詩雅（Michelle）與陳偉霆（William）同屬英皇旗下藝人，10多年前曾於電影《前度》及《紮職》飾演情侶，昨日難得再度同框，出席英皇珠寶（中國）於深圳舉辦的首場中國內地品牌戰略發布會，當然非常開心，同場還有集團主席楊受成、副主席楊政龍、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思等。

Michelle與William應邀上台分享感受，兩人上月雖有欣賞謝霆鋒演唱會，但分開不同日子到場，緣慳一面，今次難得同場，甫上台便雞啄唔斷，互笠高帽。談到電影中的「前度」Michelle早前結婚及成為雙料影后，William為對方事業愛情兩得意感到高興，又讚Michelle人逢喜事精神爽，充滿光彩，更希望能沾沾其旺氣，期望再有機會一起拍電影。

而Michelle祝賀William成為健身房老闆及「總裁」，皆因William在即將播出的電視劇《許我耀眼》飾演總裁，Michelle又指操肌後的William將「霸道總裁」演繹得淋漓盡致，笑問可不可以申請「總裁健身室」VIP通行證，又謂若該劇開拍續集，要求飾演其秘書。

力Sell自己出首飾 當主持人問到他們對「愛」的體會和理解，William表示：「我覺得應該首先將愛體現喺自己身上，先能夠令人覺得有能力給予愛。」而Michelle認為愛是無聲的力量：「就好似我同另一半嘅相處，唔係轟轟烈烈，但每一個細節都充滿關懷同尊重，令我有信心去面對生活以外嘅挑戰。」活動後，Michelle表示剛剛在老闆面前「力Sell」自己，希望下次有機會可以有屬於自己的首飾系列，並已經想好名稱，笑言可以命名為「See Mi Here」。