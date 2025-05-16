《職工8》康城首映贏口碑 湯告魯斯遭低胸「螳螂女」箝實

荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的新作《職業特工隊：最終清算》（Mission:Impossible-The Final Reckoning），於香港時間昨日凌晨在《第78屆康城電影節》舉行首映禮，同片女拍檔法韓混血兒女星Pom Klementieff以超低胸晚裝亮相超得寵，全程與靚佬湯黐到實！

身穿「踢死兔」的湯告魯斯率領片中一眾拍檔，包括前緋聞女友Hayley Atwell、「螳螂女」Pom Klementieff等現身首映，Pom挑戰大會「禁裸令」，真空上陣以大Deep V晚裝裙現身，十分性感！她在紅地氈全程Mark實靚佬湯，二人被影到不時咬耳仔，而一眾演員進入會場前在樓梯上自拍留念。除了《職工8》眾星之外，德國超模Heidi Klum繼續以性感打扮谷胸上陣，偕歌手老公一同現身。而今屆主競賽評審荷爾芭莉（Halle Berry）、「靚太」伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）與俄羅斯超模伊蓮娜（Irina Shayk）等亦盛裝亮相。

趙櫻子「集郵」晒命 亞洲代表則有內地網紅萬千惠、女星趙櫻子與韓國女星金高恩，其中趙櫻子更成功埋身，《康城》大會影到靚佬湯在紅地氈上與一眾Fans簽名後，即時由華人女工作人員帶領下與另一旁的趙櫻子打招呼，兩人握手後交談了幾句。成功與靚佬湯合照的她在社交網分享合照晒命，並留言：「康城的風裏都吹着浪漫和驚喜。阿湯哥，真的帥炸了~ 」

《職工8》獲外界一致好評，影評人大讚靚佬湯片中搏到盡，電影在《康城》首映後獲全場觀眾站立拍掌7分半鐘，靚佬湯、導演Christopher McQuarrie與拍檔即時站起來揮手答謝觀眾。靚佬湯發言表示：「我非常感激，非常感激30年來可以透過呢個系列電影娛樂到你哋，我哋只想多謝你哋所有人……」而在首映前，靚佬湯等人出席《康城》記者會，他甫出場即時惹來粉絲哄動，他到場後為他們逐一簽名。記者會上，有記者問到《職工8》是否系列最後一集，他沒有正面回應，只表示：「我寧願觀眾去睇同享受，我哋拍攝過程度過美好時光，拍得好過癮，我只想你哋全部人去好好享受套戲。」