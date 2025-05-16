暢所欲玄：現實有懷才不遇 為何算命沒有？

懷才不遇在現實世界中，天天都在上演，發生在自己身上的，也許不容易令人信服。很多人身邊的朋友，懷才不遇的感覺，非常明顯。在八字命理上，一般人感覺是五行相生相剋，或相沖相合，冷冰冰的感覺。對於算命師傅來說，並不是冷冰冰的，而是有生命的。

八字命理上，每個人都有不同的格局，每個人都有其命局中的喜用之五行，而其喜用之五行，在命中之力量是強旺，或是衰弱。有的人之命局，都以其喜用之五行為天分，有的人之命局則以其命格為天分，也有的命局以寒熱作為天分。人的才華，就是體現這三種情況下。

現實上的懷才不遇，多是體現於此人四、五十歲之間，事業上的困頓而感失落。閣下之命局天分才華，在現實社會中，並非主流，即使大運也是行吉運，沒有社會這個地利因素，事業成就也是卑微的。所以在八字命理已經反映了閣下才華，沒有懷才不遇之理論。

八字命理上的天分才華，多數人的大運，並不配合閣下之中年事業。所以很多人感覺到身邊朋友懷才不遇，而命理上，其命數不配時運而已。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅