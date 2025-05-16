孖「師妹」譚嘉儀闖廚房 朱智賢自爆死穴 掂田雞即暈

藝人朱智賢（朱朱）、譚嘉儀、「細龍太」陳思圻和台灣藝人梁凱晴等，昨日出席HOY TV全新飲食競技節目《領廚爭霸戰》啟動禮。離巢後首次亮相其他電視台的嘉儀，直言感覺特別，除了識到很多新朋友之外，又可跟舊同事重逢。比嘉儀更早離巢無綫的朱朱被指是師姐，問她有何貼士給對方？朱朱笑說：「佢使乜我教路，我都係自由發揮。」

談及前無綫藝人黎振燁開闢新跑道做保安，曾為「舊愛」的朱朱表示雙方已沒有聯絡：「我唔知，冇留意，我好少睇娛樂新聞。（覺唔覺得好多人離開無綫？）之前無綫都話其實每年好多人走，只係依家報道多咗啫！」

跪求節目組手下留情 提到要在節目中組隊進行廚藝比併，朱朱自爆死穴：「我好驚田雞，每次去街市見到田雞，我都會影相放上社交網，將我嘅恐懼同大家分享，畀網友話我變態。如果我隻手掂田雞，我估會暈低，同埋我好驚劏鱔！」她透露生日當天要為節目下廚，跪求節目組網開一面，讓她避開與田雞及鱔相關的菜式。至於嘉儀就最怕辣及滾油，揚言會自備面罩及手套等錄製節目。

另外，「細龍太」自認地獄廚神，自細到大都不被允許踏入廚房半步。梁凱晴就認為自己算得上半個天使，直言不會嫌棄和「細龍太」成為隊友。