娛樂

容祖兒即興上台 與陳杰Jam歌

容祖兒聽到自己的飲歌，忍唔住上台唱埋一份。 容祖兒聽到自己的飲歌，忍唔住上台唱埋一份。
容祖兒聽到自己的飲歌，忍唔住上台唱埋一份。
音樂人陳杰（Chris Polanco）日前在西九戲曲中心舉行兩場音樂會，大玩拉丁、英文以及廣東歌曲，更吸引了容祖兒、 蘇玉華、恭碩良及林德信等捧場。陳杰唱到祖兒的歌曲《我的驕傲》時，祖兒更即興跳上台與他合唱，貴為天后的祖兒更不拘小節，與陳杰席地而坐合唱，玩得投入又盡興。
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