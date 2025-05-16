摸Pet Pet：咬爛靚衫成日常 古佩玲靠愛犬轉運 帶挈有劇拍

藝人古佩玲飼養的意大利小靈緹獵犬Louie外形彪悍，但性格溫馴，相當黐人，在家無時無刻也黐實主人，冤氣又可愛。她更指愛犬帶來好運，讓她獲得拍劇機會。

藝人古佩玲（Kelly）在加拿大飼養貓咪，早年來港參選香港小姐時相當掛念愛貓，於是到寵物店睇寵物以解相思，就是這樣跟愛犬Louie相遇，她說：「睇睇吓見到Louie，見佢困喺玻璃屋，個樣好無辜，就問店員可唔可以抱佢。前前後後睇咗佢10日，之後店員當然落足嘴頭，話狗狗好慘，冇人帶佢走，於是就帶咗佢返屋企，可能我就係佢命中注定嘅主人。」

Louie是意大利小靈緹獵犬，Kelly在其3個月大時帶牠回家，現在已經3歲多。Louie除了好動，更相當黐身，在家無時無刻也要黐住Kelly，相當討人喜愛。身為獵犬的Louie，嗅覺與頭腦都非常厲害，Kelly說：「佢好聰明，個鼻又犀利，知佢會偷食，已經將啲食物放到好高，但係佢識得推個木箱跳上去偷嘢食。有時收工唔記得袋咗啲糖、餅乾，轉頭已經畀佢搜袋。」

攬實瞓覺似愛人 養了愛犬後，Kelly覺得Louie為她帶來好運：「狗狗帶畀我好運，一帶佢返屋企，劇集《寵愛Pet Pet》即刻搵我試鏡，覺得佢幫我轉運。」不過Louie也有曳曳的時候，Kelly拍劇開工時要把牠暫托朋友家中，怎料朋友打來崩潰求救，指Louie玩到周身便便，最後Kelly收工後要趕到朋友家進行大清潔。

Kelly笑言幸好愛犬在家中未試過曳曳，但咬爛她的衣服已是家常便飯，現在也不會生氣，變得佛系，但就不敢買名貴服飾。Louie也有窩心一面，Kelly說：「有次唔開心喺屋企喊，佢聽到我喊，就抓我安慰我，叫我唔好喊，又舔我啲眼淚，真係好乖、好有靈性。佢最鍾意走上張床同我瞓覺，我就好似攬住愛人瞓覺咁。」